Neymar tem um fã no elenco do Liverpool: "Minha inspiração", diz Elliot

Promessa dos Reds disse que previu que o brasileiro seria "um dos melhores do mundo"

Harvey Elliot, promessa do elenco do , revelou idolatria por um jogador que não defende os campeões ingleses e ainda atuais campeões europeus: Neymar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Isso mesmo. Em entrevista ao jornal local Liverpool Echo, o atacante de 17 anos foi só elogios ao craque brasileiro, hoje no .

Mais times

"Quando eu era um pouco mais jovem, Neymar foi minha inspiração", afirmou. "Ele estava entrando em cena no e me lembro de dizer ao meu pai: 'esse garoto vai ser um dos melhores jogadores do mundo um dia'".

O jovem declarou ainda que tenta adicionar ao seu estilo de jogo "a maneira como Neymar se move e sua capacidade de drible". Na sequência da entrevista, ele também citou Steven Gerrard, "uma lenda", como outra fonte de inspiração.

Elliot foi contratado no meio do ano passado do e assinou neste ano seu primeiro contrato profissional. Visto como uma grande aposta para o futuro e convocado também pelas seleções de base da , o jogador atuou em oito jogos ao longo desta temporada no time do técnico Jurgen Klopp, a quem é só elogios.

Mais artigos abaixo

"Klopp é fantástico, foi brilhante para mim e já estou aprendendo muito com ele. Acho que ninguém tem uma palavra ruim a dizer sobre ele", concluiu o fã de Neymar.