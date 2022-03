Neymar se encontra com 'Luva de Pedreiro' e afirma: 'Me vi nele'

Se Neymar Jr. é o grande nome do futebol brasileiro na última década, outro “craque” vem se destacando, bem longe dos gramados profissionais. Iran Ferreira, o “Luva de Pedreiro”, é sucesso absoluto nas redes sociais, e finalmente realizou seu sonho de conhecer o craque do PSG.

O encontro entre o influenciador e Ney foi promovido por Luciano Huck, que gravou um especial que vai ao ar neste domingo (27), no programa do apresentador na Rede Globo.

Em suas redes sociais, Neymar deu um pequeno “spoiler” do encontro, e falou um pouco sobre sua identificação com o Luva, que é declaradamente fã do camisa 10 da seleção brasileira.

"Hoje conheci um menino que luta pelos seus sonhos e por sua família. Me vi nele, por sua simplicidade e felicidade. Luva de pedreiro te desejo todo sucesso do mundo e que Deus proteja todos os seus caminhos!!! Obrigado pelo seu carinho"

Iran, o Luva, aproveitou para repercutir a foto em suas redes, com seu já icônico bordão “Graças a Deus, pai!”. Recentemente o influenciador foi recebido pelo Vasco para ações com o seu clube do coração, e foi alvo de brincadeiras dos jogadores do Bayern de Munique, que imitaram sua comemoração.