Neymar renova com PSG mesmo após decepções na Liga dos Campeões

Clube francês, consolidado na elite do futebol europeu, renova com brasileiro, segundo L'Equipe, e sonha também com a contratação de Lionel Messi

É questão de tempo: segundo o jornal L'Equipe, Neymar deve assinar seu novo contrato com o PSG nos próximo dias, e um anúncio sobre a permanência do craque em Paris já estaria sendo preparado pelos franceses.

Contratado em 2017, o brasileiro teve momentos de instabilidade no clube, especialmente no começo de sua passagem, mas, mais maduro, conseguiu retomar sua posição como um dos principais jogadores do time. Sua renovação, então, encaminhada a algum tempo, deve sair do papel neste final de semana.

O vínculo do jogador ia apenas até o final da temporada 2021-22. Assim, clubes como o Barcelona sonhavam com sua contratação - o atleta já poderia assinar um pré-contrato ao final de 2021.

Com a extensão, Neymar deve permanecer em Paris ate 2026, quando terá 34 anos. Ainda de acordo com o L'Equipe, ele receberá cerca de 30 milhões de euros por ano - R$ 191 milhões, na cotação atual do euro.

Agora, com a renovação do brasileiro encaminhada, a meta do PSG é resolver logo a situação de Kylian Mbappé: o jogador também tem contrato apenas até junho de 2022, mas já sinalizou várias vezes com incerteza quanto à permanência no clube francês.

Com 114 jogos, Neymar tem 89 gols pelo Paris Saint-Germain, com dez títulos conquistados. A tão sonhada Liga dos Campeões, porém, ainda não veio - e não será nessa temporada, já que a equipe foi eliminada pelo Manchester City nas semifinais da competição.

A final da Champions já tem um time: Manchester City classificado! 🔥🏆



Guardiola despachou Neymar e cia com uma bela vitória! 💪



O que faltou pro PSG dessa vez? 🧐🤔 pic.twitter.com/zfai1PuKeG — Goal Brasil (@GoalBR) May 4, 2021

Mesmo com as repetidas decepções nas fases finais da Champions, então, o brasileiro segue acreditando no "projeto PSG": o time poderia até, segundo especulações da França, assinar com Lionel Messi para a próxima temporada. É a o caminho do clube para se consolidar ainda mais entre as grandes forças do futebol europeu.

De contrato provavelmente renovado, o brasileiro volta aos gramados neste domingo (9), às 16h (de Brasília), diante do Rennes, em jogo importantíssimo pela Ligue 1 - o Lille venceu o Lens nesta sexta-feira (7), e em caso de derrota do PSG, abrirá quatro pontos de vantagem com duas rodadas restantes no Campeonato Francês.