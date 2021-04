Renovar com Neymar? PSG não tem pressa, segundo Leonardo

O brasileiro tem contrato só até 2022, mas o clube tem confiança que conseguirá chegar a um acordo

Dar tempo ao tempo: essa é a opção do PSG para tratar das renovações de contrato de Neymar e Mbappé, segundo anunciado pelo diretor de futebol do clube, Leonardo.

O brasileiro só tem contrato até o final de junho de 2022 - tecnicamente, até o final da temporada 2021-22 -, o que significa que ele poderia assinar um pré contrato à partir do final desse ano. Mas os franceses não estão preocupados e vão levando a negociação sem nenhuma pressa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda que rumores recentes dariam conta de que o Barcelona teria interesse em repatriar Neymar, Leonardo não está preocupado com o interesse de outros clubes e tudo indica que o futuro do ídolo deva realmente ser em Paris.

"Renovação de Neymar? Nós não estamos com pressa," explicou o agora diretor em entrevista concedida ao Canal+, neste sábado, antes da vitória diante do Metz que colocou o time de volta na liderança da Ligue 1. "Não temos tanta concorrência, estamos levando com calma, com conversas honestas e produtivas."

O próprio Neymar já declarou que pretende ficar no PSG, deixando claro, após a vitória contra o Bayern de Munique, na Liga dos Campeões, que tudo estaria se encaminhando para um final feliz. "A renovação de contrato com o PSG já não é uma preocupação. É óbvio que eu estou em casa aqui no Paris Saint-Germain. Eu me sinto mais feliz hoje do que no passado."

Só faltou o gol mesmo! Neymar fez um partidaço contra o Bayern 🔥pic.twitter.com/e2X7eKJmgY — Goal Brasil (@GoalBR) April 20, 2021

Por mais que a situação de Mbappé pareça mais complicada, com times como Real Madrid e Liverpool assumidamente interessados na contratação do atacante, Leonardo aparenta ter a mesma convicção de que o francês permanecerá atuando no Parc de Princes.

"Tudo está claro: nós conhecemos a situação de Kylian, sabemos o que ele quer, nada mais do que isso. Ele ainda tem mais um ano de contrato, nós estamos conversando." finalizou o ex-jogador. "Nós estamos otimistas. Não temos nenhuma razão para não acreditarmos no nosso potencial."