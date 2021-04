O PSG sempre quis Messi, diz o argentino que inaugurou era dos xeiques

Craque do Barcelona segue sendo alvo dos parisienses para a próxima temporada

Ex-meia do Paris Saint-Germain e da seleção argentina, Javier Pastore afirmou, em entrevista publicada pelo "As", que a contratação de Lionel Messi sempre foi tratada como um sonho pela equipe francesa. Atualmente na Roma, o jogador revelou que já buscou convencer o camisa 10 do Barcelona a se mudar para Paris.

"Sempre quiseram o Messi em todos os anos, mas sempre souberam que ele era uma cartada muito difícil e que seria complicado contratá-lo. Riram de mim quando tentei convencê-lo, assim como com Di María. Lhes dizia que era lindo viver em Paris, como o time estava bem. No final, eu apenas convenci Di Maria", afirmou.

Ainda sonhando com a contratação de Messi, o PSG apresentou ao argentino a oferta de um contrato de dois anos com mais um opcional, de acordo com o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports.

Atualmente, Messi está focado na reta final do Campeonato Espanhol, no qual o Barcelona depende apenas de si para conquistar o título.