'Neymar não se importa com o PSG e seus torcedores' - critica Petit

Ex-jogador da seleção da França criticou a atitude do atacante em relação aos campeões da Ligue 1

O ex-meio-campista do Emmanuel Petit acusou Neymar de desrespeitar o e seus fãs.

Petit acredita que o brasileiro foi egoísta durante seu tempo nos campeões franceses, depois de tentar forçar uma mudança para longe de Paris no início deste ano.

O ex-internacional da argumentou que Neymar não tem a capacidade necessária para apoiar uma abordagem tão arrogante do jogo.

"Quando joguei com [Zinedine] Zidane ou [Youri] Djorkaeff, eu sabia que eles eram capazes de decidir um jogo por conta própria, então aceitamos sua negligência defensiva", disse Petit ao RMC Sport.

“Aceitamos e fizemos nosso trabalho porque sabíamos que eles poderiam vencer com um flash de genialidade. Este não é o caso de Neymar", acrescentou o ex-meia do , e Mônaco. “Esse cara toca para ele, e apenas para ele. Coloque-se no lugar dos garotos no vestiário do , que vive meses com os caprichos desse cara que brilha no clube e em seus torcedores; ele não tem respeito".

Neymar estava sujeito a um intenso debate em torno de seu futuro no verão, onde tentou manobrar uma mudança para o ou para o ex-clube Barca, que acabou desaparecendo.

O brasileiro recebeu uma recepção hostil dos torcedores do PSG em seu retorno à ação, durante o qual marcou um impressionante vencedor de última hora em uma vitória por 1 x 0 sobre Estrasburgo.

Banners e zombarias cumprimentaram o jogador de 27 anos quando Thomas Tuchel o incluiu na equipe titular pela primeira vez na nova campanha, com Neymar logo mudando a atmosfera com seu ataque sensacional.

Agora ele tem quatro gols no campeonato nesta temporada, ajudando o PSG a ficar em primeiro lugar após 14 jogos, cinco pontos à frente do segundo colocado .

Neymar está lutando contra uma corrida para estar em forma para a reunião de domingo com o Mônaco no Stade Louis II, com o chefe Tuchel esperando que seu atacante esteja pronto para o jogo.

O alemão colocou Neymar de volta à ação européia no sorteio da terça-feira da Liga dos Campeões, substituindo-o como substituto no intervalo do empate por 2 a 2 em Santiago Bernabeu.