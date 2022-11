"Neymar passou tranquilidade e disse que a responsabilidade era toda dele", diz Vini Jr.

Atacante do Real Madrid diz que está preparado caso precise substituir o camisa 10 e afirma que ele voltará a jogar na Copa mesmo com lesão

O Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo do Qatar 2022. Nesta quarta-feira (24), a equipe comandada por Tite venceu a Sérvia, por 2 a 0, no Lusail Stadium, em duelo válido pela primeira rodada do grupo G, com dois gols de Richarlison.

Apesar de não ter balançado as redes, Vinícius Júnior foi um dos destaques do Brasil. O atacante do Real Madrid, que fez sua primeira partida em Copa do Mundo, comentou sobre como foi o papo com Neymar antes da bola rolar: "Neymar passou tranquilidade e disse que a responsabilidade era toda dele", diz Vini Jr.

Além disso, o jovem foi perguntado sobre chamar a responsabilidade se Neymar não jogar o próximo jogo devido a lesão no tornozelo e respondeu: "A gente tá sempre preparado, mas ele vai jogar (risos)".

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (28), quando enfrenta a Suíça, às 13h (de Brasília), no Stadium 974, em Doha. Com três pontos somados, o Brasil é o líder do grupo G, à frente da Suíça, que venceu Camarões por 1 a 0.