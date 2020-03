Neymar está disposto a pressionar PSG (de novo) para voltar ao Barcelona, diz jornal

Jogador, que vem respondendo as críticas em campo, fora dele, só pensa em retornar ao clube espanhol

O mundo do futebol está quase totalmente paralisado devido ao combate ao Coronavírus, mas os rumores sobre o mercado da bola continuam e, mais uma vez, o assunto Neymar e voltou à pauta.

De acordo com o jornal Sport, Neymar está disposto a, mais uma vez, pressionar o para voltar ao clube espanhol e tomaria todas as medidas de pressão necessárias para convencer a diretoria parisiense.

O brasileiro, que tem convivido com lesões desde que chegou a Paris, faz uma boa temporada pelo PSG, com 13 gols em 15 partidas disputadas, além de 6 assistências.

Respondendo às críticas em campo após já ter tentando deixar a equipe em 2019, Neymar, fora das quatro linhas, tornará a insistir em sua saída de volta ao Barcelona. O brasileiro quer reeditar o trio MSN, ao lado de Messi e Suárez nos culés.

Do outro lado, o presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, já teria, também de acordo com o Sport, contatato um advogado para analisar todos os cenários possíveis que poderiam surgir caso o PSG siga irredutível à negociação.