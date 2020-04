Mbappé ficou à frente de Messi e Neymar nos últimos meses, aponta estudo do CIES

Segundo ranking atual do grupo de pesquisa, o francês vem sendo o principal jogador da temporada até o momento; confira o top 20

Rápido, pense no principal jogador da temporada europeia até o momento: bem, se você falou Lionel Messi, Neymar Jr., Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski ou Jadon Sancho, as estatísticas avançadas discordam. Para o CIES, o craque do ano, nas grandes ligas, é Kylian Mbappé.

O CIES é um grupo de estudos que utiliza as estatísicas avançadas - os famosos "analytics", muito difundidos em esportes americanos como beisebol e basquete - no futebol. Um dos principais recursos da organização é um ranking, que utilizando de uma metodologia própria, lista, em ordem, os principais atletas do futebol europeu durante um período de tempo.

Pensando nos últimos seis meses, o líder do ranking é o francês Kylian Mbappé. O companheiro de Neymar divide o pódio com dois outros jogadores do : o volante Verratti e o zagueiro Kimpembe. Fecham o top cinco Joe Gomez, do , e Josip Ilicic, da Atalanta.

19 anos, 10 nas costas, gol na final da . Tem história pra contar esse tal de Kylian Mbappé! 🔟🏆

A metodologia da pesquisa não é nada fora do comum: utilizando estatísticas da Opta Pro, todos os jogadores são avaliados em seis categorias, por produtividade e eficiência: finalização, criação de oportunidades, drible, recuperação, rigor - que avalia a imposição física e a concentração de defensores - e visão de jogo.

Assim, um atleta que aparece muito, mas sem ter sucesso, irá bem apenas em produtividade. Da mesma maneira, um jogador que até é eficiente, mas fica "escondido" nas partidas, também não pontuará bem nas duas categorias. É preciso não só ir bem nos duelos, mas também participar efetivamente do jogo.

Se utilizando dessa metodologia, - sempre lembrando, apenas em partidas da liga nacional - foi determinado a primeira posição de Kylian Mbappé. Com dois brasileiros entre os 20 primeiros, veja o atual top 20 do ranking da CIES, nos últimos seis meses: