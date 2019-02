Neymar ou Hazard? Courtois escolhe compatriota para jogar no Real Madrid

Goleiro belga disse que é claro que companheiro de seleção se encaixaria no time merengue e garante que no vestiário não falam sobre Cristiano Ronaldo

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, falou sobre muitas questões da atualidade em entrevista ao jornal belga Het Nieuwsblad, incluindo a possível chegada ao Santiago Bernabeu do compatriota Eden Hazard, que há vários anos é especulado no time merengue.

Courtois disse que é claro que escolheiria Hazard para ser seu companheiro no Real ao invés de Neymar: "Se eu pudesse escolher entre Neymar e Hazard? Fico com Hazard, é claro, mas a escolha depende da diretoria. Não sei o que vai acontecer, é uma pergunta para eles ", afirmou.



(Foto: Getty Images)

O belga também garante que Cristiano Ronaldo não é assunto no vestiário. Segundo ele, o português é passado para o Real Madrid: "Não há nenhuma conversa de Cristiano Ronaldo no vestiário, é a imprensa que fala sobre ele. Houve jogos que perdemos, tivemos dez chances e não marcamos, enquanto Cristiano marcava dois gols com a Juventus. Era fácil falar sobre isso", declarou.

Courtois assumiu a posição de titular que era de Keylor Navas praticamente desde a sua chegada, mas isso não afeta seu bom relacionamento com o companheiro: "Sou alguém que se dá bem com todos. Me mostro como sou e acho que sou bem aceito por todos. Me divirto e tenho contato com todos os meus companheiros de equipe. Respeitam Keylor e me respeitam. Mostramos o que temos e o treinador é quem toma a decisão de quem joga cada partida", finalizou.