Neymar não joga pelo PSG nesta quarta. O motivo: vai descansar

Jogador terá dia de descanso e não irá entrar contra o Pau na partida das oitavas de final da Copa da França

Folga na quarta-feira? No duelo do diante do Pau, pelas oitavas de final da Copa da , que acontece nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), Neymar terá um dia de descanso e não precisará viajar para enfrentar o clube do sul do país.

Em grande fase, o craque vem brilhando nos últimos jogos: desde que o treinador Thomas Tuchel mudou o esquema do PSG para um 4-4-2, o brasileiro já tem nove gols e oito assistências em oito jogos. Assim, Neymar não terá a chance de mostrar seus talentos diante do Pau.

Mais maduro, Neymar vem crescendo como líder no PSG: recentemente, descartou fazer uma "festa de arromba" em seu aniversário, por estar focado no clube francês.

A justificativa dada por Tuchel foi para poupar Neymar é para não correr risco de lesão em uma partida em que o PSG tende a vencer com facilidade, já que enfrentará um adversário de terceira divisão. Assim, é improvável que o Pau traga um grande perigo.

Outros jogadores que também foram poupados por Tuchel foram Navas, Meunier, T. Silva e Diallo. Assim, nenhum dos brasileiros do PSG (Marquinhos está se recuperando de lesão) enfrentará o Pau.

O time da terceira divisão é da cidade de Pau, na província de Pyrénées-Atlantiques, e eliminou o tradicional para chegar até as oitavas de final da . O clube é o atual quarto colocado na Championnat National, briga por uma vaga na Ligue 2 e já teve nomes como Rabiot, Cissé e Gignac em seu elenco.