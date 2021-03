Neymar jogará novamente com Messi, mas no Barcelona, diz agente brasileiro

André Cury acredita que Laporta, novo presidente do Barça, é o único capaz de levar o brasileiro de volta à Catalunha

Enquanto o PSG vai alimentando esperanças de contratar Lionel Messi na próxima temporada, Neymar, por sua vez, tem volta e meia o nome especulado para um possível retorno ao futebol espanhol.

De acordo com André Cury, ex-agente de Neymar, a eleição de Laporta para presidente do Barça é o principal motivo para esse possível reencontro na Catalunha.

"Laporta é o único que pode juntá-los novamente. Messi não vai deixar o Barcelona. Ele decidiu que a história dele deveria ficar lá e eu sou muito claro sobre isso. Sim, o Neymar voltará a jogar com o Messi, mas será no Barcelona”, disse ao site argentino El Litoral.

Apesar da saída turbulenta do atacante em 2017, André destacou a boa relação de Neymar com a equipe catalã e relembrou que o craque esteve muito próximo de acertar o seu retorno ao Camp Nou em 2019.

“Neymar está com as portas do Barcelona abertas, os catalães sabem que ele estava errado e até ele mesmo reconheceu algum tempo depois. Eu estive em Barcelona por dez anos, conheço todos os cantos da cidade. Ficaria muito feliz se Neymar voltasse”, apontou.

"Há dois anos o Neymar me pediu formalmente para voltar ao Barcelona. Tentamos e estávamos muito perto de tirá-lo de Paris. Mas, por alguns detalhes, não aconteceu", completou.

No momento, Neymar discute a renovação de contrato com o PSG. O atual vínculo do brasileiro expira em junho de 2022.

Desde que chegou ao Parc des Princes em agosto de 2017 por 222 milhões de euros, o atacante conquistou três títulos da Ligue 1, duas vezes a Copa da França, duas vezes a Copa da Liga e duas edições da Supercopa, mas ainda não conseguiu a tão sonhada Liga dos Campeões - na última temporada, o PGS perdeu a final para o Bayern de Munique.