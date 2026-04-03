Neymar enfrenta uma longa suspensão após insultar o árbitro e as mulheres

O astro brasileiro Neymar Jr. enfrentou uma onda de críticas nas redes sociais após uma declaração polêmica feita nesta sexta-feira.
Neymar expressou sua irritação — após a vitória do Santos sobre o Remo (2 a 0) no Campeonato Brasileiro — com o árbitro Sávio Pereira Sampaio, que lhe mostrou um cartão amarelo nos minutos finais, o que significa que ele ficará suspenso para o próximo confronto contra o Flamengo.
O Real Madrid não é o Atalanta... Kane soa o alarme em Munique
Vinícius fica de fora do Real antes do confronto com o Bayern de Munique... e Díaz acompanha Mbappé
Europa e racismo: Inglaterra se destaca no combate... e Yamal sofre com a fraqueza de Vinícius
Neymar disse, em declarações à imprensa após a partida: “De qualquer forma, esse árbitro também... Acho que ele acordou menstruado e veio para a partida nesse estado”.
Essa frase causou grande indignação por ser considerada um insulto discriminatório, associando o mau desempenho ou o mau humor ao ciclo menstrual das mulheres, o que muitos descreveram como uma declaração “ofensiva às mulheres”.
Por sua vez, o jornal britânico “The Sun” informou que o astro do Paris Saint-Germain e ex-jogador do Barcelona corre o risco de ser suspenso por 12 partidas devido a essa declaração.