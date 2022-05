Neymar encerra rumores sobre possível saída do PSG: "Não há escolha"

O craque vai seguir no PSG e quer conquistar a tão sonhada Champions League; brasileiro era alvo de especulações sobre uma possível saída da França

Nesta segunda-feira, 30, em entrevista para o "Canal+", Neymar abriu o jogo sobre o seu futuro no PSG e também a vontade de conquistar a Champions League pelo clube. O brasileiro avisou que não vai sair da França e que ainda tem objetivos para alcançar no Paris Saint-Germain. De acordo com o atacante, ele quer vencer tudo que for possível na capital francesa.

Além disso, Neymar também mostrou que o seu maior desejo é conquistar a Champions League pelo PSG. Contratado em 2017, a expectativa do clube francês era de que o atleta ajudasse o Paris Saint-Germain a vencer a sua primeira Liga dos Campeões. Desde então, ele levou o time até uma final da competição, mas perdeu para o Bayern de Munique. Mesmo assim, ele ainda não vai desistir do seu principal objetivo.

“Meu objetivo é sempre o mesmo: ganhar todos os títulos possíveis. Quero jogar bem e ganhar a Champions League e a Copa do Mundo. São minhas ambições para a próxima temporada. Tem que ser com o Paris. Tenho contrato com o PSG, então não há escolha. Então sim, vai ser com o PSG", destacou.

Neymar também falou sobre Mbappé: "Confesso que não sabia até o último momento (sobre a renovação). Descobri um dia antes do anúncio. Eu fiquei muito feliz. Acho que o projeto do PSG é o certo para sua carreira. É bom que ele fique mais alguns anos no PSG, que tente ganhar uma Liga dos Campeões em seu país, com o time de sua cidade. Então acho que é a escolha certa", opinou.

De acordo com mídia francesa, o brasileiro está "sob pressão" nos bastidores do clube. No Qatar, de onde o PSG é controlado financeiramente, há clima de insatisfação com o desempenho esportivo do camisa 10, que fez uma temporada muito ruim, de acordo com seus padrões sempre elevados.

Fontes também disseram que, em Doha, também não há grande apreço pelo "estilo de vida" do craque, que nunca escondeu sua paixão por festas indoor e outdoors. A vida fora de campo de Ney, aliás, é muito oposta à de Mbappé e Messi, por exemplo, que optam pela discrição, principalmente nas redes sociais.

O brasileiro não viveu o seu melhor ano com a camisa do Paris Saint-Germain. Em outra temporada cercada de uma lesão grave no seu tornozelo, ele perdeu boa parte dos jogos e voltou para enfrentar o Real Madrid na Champions League. No entanto, ele não conseguiu corresponder com as expectativas e viu a equipe cair na Liga dos Campeões.

A última temporada foi a que ele fez menos gols na carreira. Em 28 partidas, o camisa 10 do PSG balançou as redes em 13 oportunidades e também deu oito assistências. Na soma das bolas na rede e também nos passes para gol, ele participou diretamente de 21 jogadas que resultaram em gol. Ou seja, uma média de quase uma participação direta por partida na jornada de 2021/22.