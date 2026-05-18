Neymar antecipou convocação ao atualizar seu perfil no Instagram?

Minutos antes da convocação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, Neymar atualizou sua biografia do Instagram para “Santos & Brazil”, indicando a presença na seleção brasileira no torneio deste ano sediado na América do Norte.

Pouco tempo depois que Carlo Ancelotti anunciou os 26 convocados para o Mundial de 2026, Neymar publicou dois vídeos nas redes sociais, em colaboração com marcas parceiras, celebrando o retorno à seleção.

A mudança na biografia do perfil do atacante rapidamente repercutiu entre torcedores nas redes sociais, que viram a atualização nas redes como um sinal prévio de que ele seria convocado. Maior artilheiro da história da seleção brasileira, Neymar disputará sua quarta Copa do Mundo com a camisa do Brasil.