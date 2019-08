Neymar avisa ao PSG que desistiu de volta ao Barcelona, diz jornal

Craque brasileiro informa a diretoria do Paris Saint-Germain que não irá se transferir para o Barcelona no mercado da bola, de acordo com o L'Equipe

É o fim de uma novela quase dois meses. Neymar não voltará ao nesta janela de transferências. O craque informou, na noite deste sábado (31), que desistiu do negócio com o ex-clube e deve seguir no Parc des Princes em 2019/2020.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Apesar das longas conversas, o brasileiro decidiu interromper as negociações com o Barça com receio de que não houvesse tempo hábil para o fim das conversas. A informação foi divulgada pelo jornal L'Equipe, da .

Mais artigos abaixo

O jogador estava pronto para tirar 20 milhões de euros (R$ 91,2 milhões) do próprio bolso para contribuir em sua volta ao Camp Nou. No entanto, diante dos empecilhos colocados pelo , ele desisitu do retorno à Catalunha.

O Barcelona pagaria outros 130 milhões de euros (R$ 593,3 milhões) para contar com o craque brasileiro. Outros dois atletas poderiam ser envolvidos na negociação.