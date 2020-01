Kobe Bryant: lenda do basquete é perda imensa para todo o esporte - inclusive o futebol

Ex-jogador do Los Angeles Lakers morreu na tarde deste domingo nos Estados Unidos

O mundo do esporte está de luto! A notícia impactante da morte do astro da NBA Kobe Bryant, em um acidente de helicóptero, neste domingo (26), em Calabasas, no estado norte-americano da Califórnia, pegou todos de surpresa - inclusive o futebol.

Apaixonado por futebol e fã de Ronaldinho Gaúcho, Kobe já havia revelado que quase optou pelo esporte ao invés do basquete - passou parte da juventude na e tinha o sonho de atuar pelo .

Bryant é considerado um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos - participou de 18 vezes do time de melhores do ano da liga, em 20 anos de carreira. Nesse período, conquistou cinco títulos da NBA (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010).

Confira as reações de jogadores e clubes ao redor do mundo:

Rest easy Legend 💛💜 pic.twitter.com/a0lWTWacKW — Raheem Sterling (@sterling7) January 26, 2020

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

Mais uma perda triste e irreparável no mundo do esporte. Mais uma tragédia sem precedentes. Nós, da , lamentamos profundamente o falecimento de Kobe Bryant. Nos solidarizamos com os familiares, amigos e fãs e desejamos muita força. Nossas orações estão com vocês. #rip — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 26, 2020

“Em meu nome, dos jogadores e funcionários da AS , nos unimos ao mundo do esporte lamentando a trágica morte de Kobe Bryant. Kobe foi um verdadeiro ícone. Nossos pensamentos e orações à família e amigos de todas as vítimas desse vôo". Jim Pallotta pic.twitter.com/NMHxvz2NFn — AS Roma (@ASRoma_Brasil) January 26, 2020

Um choque para o mundo do esporte. Um ídolo se vai de maneira precoce, para profunda tristeza de todos nós. O Futebol Clube presta sua solidariedade aos familiares, amigos, @Lakers e fãs de Kobe Bryant. Obrigado por tudo, gênio. pic.twitter.com/UhkfDjPTEC — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 26, 2020

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC (@FCBarcelona) January 26, 2020

