Kobe Bryant é homenageado por Neymar em comemoração pelo PSG; veja

Craque brasileiro fez o 24 com as mãos, número que o ex-jogador de basquete se destacou nos LA Lakers

Neymar não esperou terminar o jogo do contra o terminar para homenagear Kobe Bryant, morto em um trágico acidente de helicóptero na tarde deste domingo (26).

O craque, após fazer seu segundo gol pelo time parisiense, comemorou com as mãos, apontou para o céu e fez o número 24, que era usado pelo astro da NBA. Ele havia também aberto o placar da vitória por 2 a 0 fora de casa, pela , ainda no primeiro tempo, quando as primeiras informações sobre o falecimento do astro da NBA ainda estavam sendo divulgadas.

O atacante brasileiro é um conhecido fã do basquete estadunidense, e teve a oportunidade de conhecer Kobe pessoalmente em 2017, quando o ex-atleta havia visitado um treino do PSG e até arriscou um pouco de suas habilidades ao lado de Kylian Mbappé, então também uma nova contratação do clube francês.

Bryant tinha 41 anos e defendeu o Los Angeles Lakers durante toda sua carreira, entre 1996 e 2016, período no qual conquistou cinco títulos da NBA, um prêmio de MVP (melhor jogador da temporada regular), em 2008, e escolhido para 18 edições do Jogo das Estrelas. Ele deixa esposa e três filhas, uma vez que sua segunda filha, Gianna, também foi vítima do mesmo acidente aéreo neste final de semana.