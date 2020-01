No PSG, Neymar tem melhor sequência goleadora da carreira e encosta em Messi e Ronaldo

Brasileiro alcançou a marca de oito jogos seguidos balançando as redes na temporada

Atravessando uma fase imparável na temporada, Neymar reencontrou o caminho dos gols e alcançou a sua melhor sequência goleadora na carreira: oito jogos balançando as redes. Fato que nem no registrou marcas tão boas, enquanto no , entre abril e maio de 2015, e , entre novembro de 2018 e janeiro de 2019, chegou a 7 jogos.

Agora, o craque brasileiro visa quebrar o recorde e se tornar o jogador com maior sequência de gols em jogos consecutivos pelo PSG. O próximo desafio do time parisiense será contra o Lorient, pela Copa da , no próximo domingo (19). Caso seja poupado, a nova oportunidade seria no dia 22, contra o , pela da França.

Além do mais, Neymar também pode superar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O argentino tem uma marca de gols em dez partidas consecutivas, enquanto o português conseguiu balançar as redes em 12 jogos seguidos, em 2018, pelo .

Confira a sequência de jogos em que Neymar marcou gol:

04/12 – PSG 2 x 0 (um gol)

07/12 – 1 x 3 PSG (um gol)

11/12 – PSG 5 x 0 (um gol)

15/12 – 0 x 4 PSG (um gol)

21/12 – PSG 4 x 1 (um gol)

08/01 – PSG 6 x 1 Saint-Étienne (um gol)

12/01 – PSG 3 x 3 (dois gols)

15/01 – Monaco 1 x 4 PSG (um gol)