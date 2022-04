Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Newcastle e Liverpool se enfrentam neste sábado (30), no St. James' Park, a partir das 08h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Newcastle x Liverpool DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL St James' Park - Newcastle, ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no St James' Park.

MAIS INFORMAÇÕES

O Liverpool chega para o confronto após vencer o Villarreal no meio da semana, pela semifinal da Liga dos Campeões. Na Premier League, o time busca o título da competição, e está atualmente na segunda colocação na tabela, apenas um ponto atrás do Manchester City.

Já o Newcastle vive uma arrancada impressionante na competição nacional. O clube deixou a briga contra o rebaixamento, e vem de uma sequência de quatro vitórias seguidas. O time é o nono colocado na tabela, com 43 pontos conquistados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 1x0 Crystal Palace Inglês 20 de abril de 2022 Norwich City 0x3 Newcastle Inglês 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Liverpool Inglês 8 de maio de 2022 12h30 (de Brasília) Newcastle x Arsenal Inglês 16 de maio de 2022 16h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2x0 Everton Inglês 24 de abril de 2022 Liverpool 2x0 Villarreal Liga dos Campeões 27 de abril de 2022

Próximas partidas