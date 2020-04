Noiva de jornalista assassinado pede que Premier League impeça compra saudita do Newcastle

Hatice Cengiz é contra a compra do clube inglês, que passaria a ser comandado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita

A noiva de Jamal Khashoggi pediu para a Premier League impedir o investimento saudita no United por causa das alegações de envolvimento do governo do país do Oriente Médio em um assassinato ocorrido em 2018.

Com o consórcio saudita muito próximo de finalizar a compra do clube do nordeste inglês, em um negócio que gira em torno de 300 milhões de libras (R$ 2,04 bilhões), Hatice Cengiz - via seus advogados - mandou uma carta à Premier League pedindo que sejam tomadas as ações "certas, apropriadas e legais" para impedir a compra. Isso porque o governo da é acusado e encobrimento na morte de Khashoggi, em 2018.

Nascido na Arábia Saudita, Khashoggi foi assassinado dentro do consulado do país em Istambul, na . O jornalista foi ao consulado para pegar documentos relacionados ao seu futuro casamento com Cengiz.

Embora o governo saudita negasse as acusões de envolvimento no ocorrido, cinco oficiais do governo foram sentenciados à morte em um julgamento em dezembro de 2019.

No entanto, o julgamento foi duramente criticado pela Anistia como um "impedimento" para que se investigasse o envolvimento do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman na morte de Khashoggi. Cengiz tentou intervir em um esforço para chamar a atenção para as alegações contra o Estado.

"A senhora Cengiz implora à você e os membros da Premier League que tomem todos os passos possíveis para prevenir que esta compra aconteça", diz a carta endereçada ao chefe da competição, Richard Masters.

"Não deveria haver espaço na Premier League, e no futebol inglês, para ninguém envolvido em atos tão repugnantes", afirma o pedido.

O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, é o principal investidor da proposta de compra do Newcastle. Ainda que a compra não tenha sido oficializada, o PIF faz grandes planos para o clube inglês.

Além de pensar em grandes contratações de jogadores para elevar o patamar do time no futebol inglês, os sauditas cogitam também um treinador de ponta para comandar o elenco. O nome de Jorge Jesus, treinador do , foi especulado como possível novo técnico do Newscatle.