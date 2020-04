Pochettino no Newcastle: clube prepara oferta pesada para ter o argentino

Newcastle deve se tornar o novo rico da Europa e já prepara oferta milionária para trazer treinador ex-Tottenham; Jorge Jesus também está no radar

O vem agitando o mundo do futebol nos últimos dias. O clube inglês pode ser comprado em breve por um Fundo de Investimento Público (IFP) da e tem tudo para se tornar o novo rico da Europa. Com isso, a equipe já estuda possíveis reforços para mudar de patamar. E o nome da vez é Mauricio Pochettino, ex .

Outros treinadores também foram especulados para o cargo, como Jorge Jesus, que negocia sua renovação com o Flamengo, e Rafa Benítez. Mas de acordo com diversos veículos britânicos, como o Sky Sports, por exemplo, o argentino é a grande prioridade do clube, que prepara uma oferta de 19 milhões de libras (cerca de R$ 127 milhões) para trazê-lo.

A chegada do novo proprietário Mohamed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, envolve um ambicioso projeto de colocar o Newcastle entre as principais equipes do mundo em cinco anos. Para isso, a contratação de um treinador competente é fundamental.

Pochettino comandou o Tottenham por seis temporadas e seu belo trabalho o colocou entre os principais treinadores do mundo. Ele chegou a levar os Spurs para a final da Liga dos Campeões, mas acabou perdendo a decisão para o de Jurgen Klopp. Porém, o argentino viu sua situação ficar difícil no time londrino e acabou demitido no final de 2019. Desde então ele se encontra sem clube.

O Sky Sports ainda afirma que Steve Bruce, atual técnico do Newcastle, pode ficar na equipe até o fim da temporada, para que o novo treinador assuma apenas após o meio do ano. Caso a negociação com Pochettino não dê certo, Rafa Benítez deve ser o próximo alvo. Mas o clube observará de perto a situação de Jorge Jesus.

O projeto do Newcastle também envolve a compra de grandes jogadores para fortalecer a equipe. Por enquanto, Philippe Coutinho, em fim de empréstimo com o Bayern de Munique, e Antoine Griezmann, em má fase no , são dois dos principais alvos. Além deles, os nomes de Gareth Bale, Arturo Vidal, Edinson Cavani e Moussa Dembele também são especulados.