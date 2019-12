Meia do Ajax atrai interessados e acirra disputa entre Real Madrid e Barcelona

Gigantes da Espanha brigam pela contratação do meio-campista Donny van de Beek, uma das promessas do Ajax

Donny Van de Beek é, sem dúvida, um dos meio-campistas com mais projeção na Europa. Os cinco gols e as quatro assistências nos 14 jogos que disputou com o na são mais do que números notáveis, e é por isso que os grandes nomes da Europa disputam seus serviços.

O 'Sport' relata que o terá concorrência na corrida pela contratação de Van de Beek. O também se interessa em contratar um dos jovens jogadores em potencial da Europa.

Embora na temporada passada, o semifinalista da Liga dos Campeões tenham mantido Van de Beek, e não De Ligt e De Jong, nesta temporada parece que a situação mudou drasticamente.

Na , eles apontam que os primeiros contatos foram feitos para a saída do Ajax. O Real Madrid já se reuniu com o representante do jogador e o próprio clube para começar a lidar com a transferência do holandês.

No entanto, o Barça não desiste e não fechou a porta para lidar com a operação, que seria de cerca de 60 milhões de euros. Ele pediu tempo a Marc Overmars, diretor de esportes do Ajax, enquanto o Real Madrid quer fechar a assinatura em breve. A luta está preparada.