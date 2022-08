Newcastle contrata João Pedro, ex-Fluminense, por 25 milhões de libras

Atacante de 20 anos se acerta com o clube inglês no mercado da bola. Negócio ainda pode render mais 5 milhões de libras como bônus

O Watford acertou a venda de João Pedro para o Newcastle no mercado da bola. O atacante de 20 anos foi negociado por 25 milhões de libras (R$ 151,5 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

A negociação ainda tem o pagamento de variáveis, avaliado em 5 milhões de libras (R$ 30,3 milhões). O montante será desembolsado de acordo com metas estabelecidas no contrato de venda — depende de objetivos alcançados pelo jogador no novo clube.

As tratativas tiveram um desfecho positivo na manhã desta segunda-feira (22). O jogador já havia deixado claro para a diretoria do Watford que desejava se transferir nesta janela de transferências.

João Pedro é esperado em Newcastle nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo com o novo clube. O atacante de 20 anos é tratado como uma promessa no futebol inglês.

O atacante de 20 anos foi contratado pelo Watford em janeiro de 2020 e assinou contrato, à época, até junho de 2025. João Pedro foi adquirido por cerca de 4 milhões de euros à época. O atleta iniciou a quarta temporada pelo clube. Em 2021/2022, fez quatro gols e deu uma assistência em 29 partidas.