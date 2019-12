Nem a mãe de Messi esperava mais uma Bola de Ouro: "achamos que a quinta seria a última"

Celia Cuccittini se diz surpresa com mais essa marca individual na carreira do filho

Celia Cuccittini, mãe de Lionel Messi, admitiu, em entrevista à CNN Radio , que, mesmo com as impressionantes marcas, não imaginava que seu filho ganharia mais uma Bola de Ouro depois de sua quinta, conquistada em 2015.

“Ele me emociona sempre. Ele não pára de nos surpreender todos os dias. E, além de tudo, é uma ótima pessoa, que é o principal.”, disse

O argentino ganhou sua sexta Bola de Ouro na última segunda-feira (02), quando bateu Virgil van Dijk e Sadio Mane. Ele, novamente, ultrapassou Cristiano Ronaldo, que tem cinco.

Apesar do prêmio e de suas marcas, Messi ainda gera opiniões muito divididas em seu país, onde seu desempenho na seleção é muito criticado. Os críticos vêm questinando, inclusive, suas prioridades como jogador. Quanto a isso Celia diz: “Obviamente, nem todo mundo precisa gostar dele. A família já sabe que temos uma dívida com a Argentina. Mas quem mais do que Lionel quer ganhar uma ou uma ?”, e completa pedindo que as críticas a seu filho sejam feitas sem ofensas “Como mãe, obviamente dói”.

Messi teve a temporada pelo interrompida por uma lesão, mas pela seleção terá a chance da redenção na Copa América do ano que vem, que será sediada pela Argentina, junto com a .