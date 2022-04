Náutico x Santa Cruz: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano 2022

A bola vai rolar neste sábado (2) para Náutixo e Santa Cruz, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, a partir das 16h30 (de Brasília), nos Aflitos. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 15 dias após o último encontro entre os rivais, válido pela primeira fase do Estadual. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1.

O Náutico encerrou na vice-liderança, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e duas derrotas), e teve a vantagem de ir direto para a semifinal, enquanto o Santa Cruz precisou jogar as quartas de final depois de ter terminado em terceiro, também com 17 pontos, mas com dois gols a menos que o rival (saldo de gols). No mata-mata, eliminou o Caruaru por 3 a 0, no Arruda.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto nos Aflitos, o Náutico deve ter a mesma base da equioe que vem entrando em campo. Porém, o técnico Felipe Conceição não poderá contar com Carlão, suspenso, enquanto Kiesa, recuperado de lesão, retorna.

Do outro lado, o Santa Cruz terá os retornos de Júnior Sergipano, Rodrigo Yuri e Rafael Furtado, mas o técnico Lestan Júnior não confirma os jogadores no time titular.

"Acabamos conseguindo recuperá-los clinicamente. Mas isso não significa poder contar com o atleta, principalmente pensando na totalidade do jogo", disse o treinador.

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri, Hereda, Wellington, Camutanga e Júnior Tavares; Richard Franco, Rhaldney e Jean Carlos; Robinho, Kieza e Léo Passos.

Possível escalação do Santa Cruz: Klever, Marcos Martins, Júnior Sergipano, Alex Alves e Dudu Mandai; Rodrigo Yuri, Gilberto e Tarcísio; Matheuzinho, Mateus Anderson e Rafael Furtado.

DESFALQUES

NÁUTICO:

Carlão: suspenso

SANTA CRUZ:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Náutico x Santa Cruz será transmitido ao vivo pela Globo (PE), na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado.