Náutico x Guarani: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Núatico e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (3), no Estádio dos Aflitos, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 5ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Guarani DATA Terça-feira, 3 de maio de 2022 LOCAL Estádio dos Aflitos - Aflitos, Recife HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Reprodução/Twitter/Tiago Caldas/CNC

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (3), nos Aflitos.

Qual o número do SporTV nas operadoras?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

MAIS INFORMAÇÕES

Para fechar a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Náutico recebe o Guarani nos Aflitos. Neste fim de semana, aliás, o Timbu se sagrou campeão do Campeonato Pernambucano ao bater o Retrô nas penalidades.

Para o duelo, e querendo encostar no G4, o Náutico deverá mandar força máxima para o jogo, com a única dúvida entre Leandro Carvalho ou Robinho no ataque.

Dou ou outro lado, o Guarani, com um tempo maior de preparação, conseguir recuperar o meio-campista Giovanni Augusto, mas, resta saber se começará entre os titulares.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 2 Náutico Série B 27 de abril de 2022 Retrô 0 (2) x (4) 1 Náutico Campeonato Pernambucano 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Náutico Série B 6 de maio de 2022 19h (de Brasília) Náutico x Cruzeiro Série B 15 de maio de 2022 16h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 1 Guarani Série B 21 de abril de 2022 Guarani 1 x 0 Criciúma Série B 27 de abril de 2022

Próximas partidas