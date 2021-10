Náutico x Goiás: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta terça-feira (5), pela 29ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Náutico recebe o Goiás nesta terça-feira (5), no estádio dos Aflitos, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Goiás DATA Terça-feira, 5 de outubro de 2021 LOCAL Aflitos, Recife - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Paulo dos Prazeres Filho (PE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Auxiliar do VAR: Daniel Luis Marques (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Goiás quer se manter no G-4 / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Náutico conta com o apoio de sua torcida para tentar voltar à disputa pelo acesso.

"O jogo contra o Goiás, que eu conheço muito bem, vai ser um duelo muito mais difícil do que esse que tivemos na vitória contra o Operário-PR, mas uma vitória como essa pode significar um comportamento melhor da equipe no futuro", disse o técnico Hélio dos Anjos visando o confronto desta terça.

O Goiás chega para o duelo desta terça-feira confiante após reencontrar a vitória na Série B na rodada do fim de semana. O time verde vai em busca de mais pontos fora de casa para se manter no G-4.

O Esmeraldino poderá contar com Caio Vinícius, que retorna de suspensão, enquanto Rezende e Breno, com problemas físicos, são dúvidas.

Provável escalação do Náutico: Anderson, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, Júnior Tavares, Matheus Jesus, Matheus Trindade, Rhaldney, Jailson, Álvaro e Vinicius.

Provável escalação do Goiás: Tadeu, Apodi, David Duarte, Reynaldo, Artur, Fellipe Bastos, Dieguinho, Elvis, Luan Dias, Nicolas e Alef Manga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 2 Náutico Série B 1 de outubro de 2021 Náutico 1 x 3 CRB Série B 28 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Náutico Série B 15 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Náutico x Vasco Série B 24 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 3 x 0 Vitória Série B 2 de outubro de 2021 Vasco 2 x 0 Goiás Série B 27 de setembro de 2021

Próximas partidas