Náutico x Campinense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Náutico enfrenta o Campinense nesta terça-feira (25), no estádio dos Aflitos, às 20h (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida de estreia terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, pela plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Campinense DATA Terça-feira, 25 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos, Recife - PE HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

🎟️ A bilheteria virtual já está aberta para Náutico x Campinense. Sócios e sócias Nação Timbu têm descontos que variam entre 50% e 100%, pagando, no máximo, R$ 40. 🇦🇹🐭



Acesse sua secretaria virtual 👇



Sócios: https://t.co/gPAc8ZK1A7

Não sócios: https://t.co/5Mz4vn0Vxs pic.twitter.com/u72RPCUp66 — Náutico (@nauticope) January 24, 2022

O Nordeste FC, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, nos Aflitos. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de estrear com vitória sobre o Íbis no Campeonato Pernambucano, o Náutico volta as atenções para a Copa do Nordeste depois de ter ficado de fora da edição do ano passado.

Do outro lado, o Campinense, atual campeão paraibano fará o seu primeiro jogo oficial em 2022 nesta terça.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Náutico: Lucas Perri; Hereda, Camutanga, João Paulo e Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney e Vinícius Vargas; Ewandro, Juninho Carpina e Álvaro.

Provável escalação do Campinense: Mauro Iguatu, Felipinho, Michel Bennech, Cleiton e Filipe Ramon; Rafinha, Serginho Paulista e Dione; Juninho Potiguar, Matheus Régis e Olávio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Náutico Série B 25 de novembro de 2021 Náutico 3 x 0 Íbis Campeonato Pernambucano 22 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Náutico Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022 17h45 (de Brasília) Sete de Setembro x Náutico Campeonato Pernambucano 1 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 1 x 1 Globo Amistoso 30 de dezembro de 2021 Aparecidense 1 x 1 Campinense Série D 13 de novembro de 2021

Próximas partidas