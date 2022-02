Náutico x Atlético de Alagoinhas: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste

Náutico e Atlético de Alagoinhas se enfrentam nesta terça-feira (15), nos Aflitos, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na tv aberta, e do Nordeste FC, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Atlético-BA DATA Terça-feira, 14 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta e o Nordeste FC, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste terça-feira, no Estádio dos Aflitos.

MAIS INFORMAÇÕES

O Náutico chega para esta partida da 5ª rodada da Copa do Nordeste após vencer apenas um de seus quatro jogos na competição. Será a primeira partida de Felipe Conceição comandando o Timbu, após a demissão de Hélio dos Anjos. O Alvirrubro ocupa a 4ª colocação do Grupo B, com 5 pontos.

Já o Atlético de Alagoinhas vem em um busca de sua segunda vitória na competição. O Carcará ocupa a 5ª colocação do Grupo A da competição, com 4 pontos conquistados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NÁUTICO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1x2 Retrô Pernambucano 9 de fevereiro de 2022 Náutico 2x2 Fortaleza Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vera Cruz x Náutico Pernambucano 17 de fevereiro de 2022 19h00 (de Brasília) CSA x Náutico Copa do Nordeste 20 de fevereiro de 2022 16h00 (de Brasília)

ATLÉTICO DE ALAGOINHAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-BA 3x3 UNIRB Baiano 9 de fevereiro de 2022 Botafogo-PB 1x0 Atlético-BA Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas