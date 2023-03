Náutico x Salgueiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Náutico e Salgueiro entram em campo na tarde deste domingo (12), nos Aflitos, às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, no pay-per-view..

Na quarta posição do estadual com 13 pontos, o Náutico vem de empate em clássico contra o Sport. O Timbu vai em busca de um triunfo para tentar subir na classificação e lutar por uma vaga direta na semifinal.

Já o Salgueiro é o quinto colocado, também com 13 pontos. A equipe visitante também vem de empate na rodada passada e, assim como o rival, quer ganhar para se manter na zona de classificação à fase eliminatória.

Prováveis e scalações

Escalação do Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Matheus Carvalho; Kayon, Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti.

Escalação do Salgueiro: Cesar Tanaka; Gabriel Fonseca, Gustavo, Luis Eduardo e Denilton; Anderson Recife, Hebert, Maciel e Petro Talisca; Juan Kelsen e André. Técnico: Marcos Tamandaré.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Salgueiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?