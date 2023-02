Náutico x Fluminense-PI ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela terceira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Nos Aflitos, o Náutico recebe o Fluminense-PI na noite desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Onefootball, no streaming.

Segundo colocado do grupo B com 4 pontos, o Náutico entra em campo querendo manter a invencibilidade no campeonato, além de tentar assumir a liderança. O Timbu acumula uma vitória e um empate até o momento e não possui desfalques confirmados.

Já o Fluminense-PI empatou as duas partidas que disputou até o momento e está na sexta posição do grupo A, com 2 pontos. A equipe visitante também não tem problemas no elenco.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza; Régis Tosatti, Júlio e Paul Villero.

Escalação do provável do Fluminense-PI: Jeferson, Gean, Weverton, Lucão e Rômulo; Elivelton, Maurício e Bismarck; Denis, Augusto e Mateusão.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Fluminense-PI

Sem desfalques confirmados.

Quando é?