Naturalizado árabe, ex-São Paulo e Vasco vê Xavi como maior craque que enfrentou

Fábio Lima defende o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, há nove anos e não faz planos de deixar o clube

Os torcedores de São Paulo e Vasco, provavelmente, não se lembram de Fábio Lima, meia-atacante que defendeu os clubes paulista e carioca entre 2012 e 2013. Há nove anos no Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, o jogador se naturalizou no país e até defende a seleção local. Em entrevista à GOAL, aponta o ex-jogador Xavi, hoje técnico do Barcelona, como o principal adversário que já teve.

"Já joguei contra ótimos jogadores, mas o melhor foi o Xavi. Quando disputamos a Liga dos Campeões da Ásia, pude enfrenta-lo em uma partida contra o Al-Sadd".

Ídolo no clube árabe, ele diz que se surpreende com o período em que está na equipe, exalta a relação com o país e não faz planos de voltar tão rapidamente.

"Estou há nove anos nos Emirados Árabes. Confesso que nunca pensei passar tanto tempo, pois o meu empréstimo inicial era de dois anos. As coisas foram acontecendo, me adaptei ao país e ao clube. Dentro de campo, meus números melhoraram e minha relação com o país foi se fortalecendo. Hoje me sinto muito bem aqui", disse.

O atleta ainda aponta as diferenças entre os Emirados Árabes e o Brasil: "A diferença que eu vejo é em relação as roupas. Não estamos acostumados com o uso da burca no Brasil. Eles também são bem rigídos nas leis e com a religião. Mas acredito que no geral são países semelhantes em alguns aspectos. Aqui é bem liberal como o Brasil, por isso a adaptação é mais fácil".

Presença constante na seleção dos Emirados Árabes Unidos, Fábio Lima exalta a possibilidade de atuar no país e sonha com o retorno.

"A experiência tem sido muito gratificante. Nunca pensei em representar uma Seleção fora do país. Todos os jogos que entro vestindo essa camisa é como se fosse o último jogo da minha vida. Fico muito feliz de participar e ser convocado. Infelizmente, não pude jogar nos últimos meses por causa de uma lesão, mas espero poder voltar a figurar entre os selecionados", completou.

Veja outros trechos da conversa com o jogador:

Casos curiosos

"Não tive muitos casos curiosos com adaptação. Tem algumas comidas bem apimentadas, mas estava acostumado porque nasci no interior da Paraíba. O calor também é bem forte em algumas épocas".

Propostas de outros países

"Já tive oportunidade de sair para alguns países da Ásia e da Europa, mas sempre quis ficar e dei prioridade ao Al Wasl. Não me arrependo em momento algum de ter ficado. Gosto muito do país, do clube e minha família está adaptada também. Tenho mais três anos de contrato e pretendo cumprir".

Outros brasileiros

"Sim, muitos brasileiros passam pelos Emirados Árabes. Alguns pensam que o futebol daqui é fácil, o que torna a adaptação ainda mais difícil. É necessário muito trabalho e dedicação para ter sucesso no futebol emiradense. A Liga tem clubes bem estruturados, que contratam jogadores estrangeiros, e isso faz com que o campeonato cresça ano após ano".