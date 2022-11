Narradores e comentaristas da Globo na Copa do Mundo

Emissora terá nomes como Diego Ribas, D’Alessandro, Hernanes e Formiga para a transmissão dos jogos da Copa do Qatar

A TV Globo preparou um grande time para uma ampla cobertura da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, com uma equipe de 500 profissionais. Entre eles, nomes novos, mas já conhecidos entre os fãs do futebol, irão compor a equipe durante a transmissão das partidas na TV aberta e na TV fechada.

Dentre os novos “reforços” da emissora, estão nomes como Diego Ribas, atual camisa 10 do Flamengo, os ex-jogadores D'Alessandro, Fred, Hernanes e Kleberson, além de Tamires, lateral do Corinthians e da seleção feminina, a ex-meio-campista Formiga e a atacante Cristiane.

Agora, os novos comentaristas se juntam a Caio Ribeiro, Roque Júnior, Grafite, Ricardinho, Roger Flores, Ana Thaís Matos, Paulo Nunes, Richarlyson e muitos outros nomes que integram as equipes que se divide entre TV Globo e SporTV.

Na TV aberta, os jogos da seleção brasileira terão narração de Galvão Bueno, com comentários de Roque Júnior, Ana Thaís Matos e do Maestro Júnior. Galvão, inclusive, irá se despedir das narrações da Globo após a Copa do Qatar.

“Nós estamos conversando para que eu permaneça mais um tempinho fazendo algumas coisas pontuais. Não existe contrato assinado, estamos conversando. Não será narração. Não narro mais. Mas um programa aqui, uma participaçãozinha ali, um convite para falar umas bobagens na Olimpíada... Alguma coisa nesse sentido”, explicou Galvão.

Outra novidade será a presença do treinador Lisca, do Avaí, que ficará com as transmissões com exibição através do Globoplay, serviço de streaming da emissora, que serão comandadas por Tiago Leifert.

Já no SporTV, na TV fechada, Magno Navarro e Igor Rodrigues estarão ao lado do ex-atacante Aloísio Chulapa no Tá na Copa, para fechar os dias de transmissão durante a competição.

Fred, por sua vez, ídolo do Fluminense, ficará com o Central da Copa, programa diário nas noites da TV Globo durante o Mundial.