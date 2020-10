Napoli x Atalanta: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes se enfrentam pela quarta rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe a líder da , no sábado (17), às 10h (de Brasília), pela quarta rodada da competição nacional. A partida não terá transmissão para o . Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real .

QUANDO SERÁ?

JOGO Napoli x Atalanta DATA Sábado, 18 de outubro de 2020 LOCAL Estádio San Paolo - Nápoles, ITA HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida não terá transmissão ao vivo para o Brail. Você pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a histórica campanha de 2019/20, a Atalanta começou a nova temporada com tudo. São três vitórias em três jogos na Serie A Tim, com impressionantes 13 gols marcados. Líder do Campeonato Italiano, empato em pontos com o , o time de Gasperini tem alguns problemas para o duelo no . Rafael Tolói (Covid-19), Pierluigi Gollini, Mattia Caldara e Cristiano Piccini (lesionados) estão fora.

Do outro lado do confronto, os mandantes viveram dias conturbados. Depois de ser impedido de viajar à Turim para enfrentar a , o time foi punido com a derrota por W.O. e a perda de um ponto na tabela. Ou seja, mesmo com duas vitórias nos dois primeiros jogos, os napolitanos têm cinco pontos na classificação. Gattuso não tem desfalques para o jogo e deve escalar força máxima

Provável escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj; Fabian Ruiz e Lobotka; Politano, Lozano, Mertens e Osimhen.

Provável escalação da Atalanta: Sportiello; Romero, Palomino e Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens; Gomez; Muriel e Zapata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 3 x 0 Napoli Serie A 04 de outubro de 2020 Napoli 6 x 0 Seria A 27 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x AZ Alkmaar 22 de outubro de 2020 13h55 (de Brasília) Benevento x Napoli Serie A 25 de outubro de 2020 11h (de Brasília)

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 5 x 2 Serie A 04 de outubro de 2020 1 x 4 Atalanta Serie A 30 de setembro de 2020

Próximas partidas