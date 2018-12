"Não sou eu que decido sobre o retorno de Mourinho ao Real", diz Marcelo

Lateral brasileiro também comentou sobre o Mundial de Clubes e a situação de Isco

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (18), véspera do duelo do Real Madrid contra o Kashima Antlers, pelo Mundial de Clubes, o lateral-esquerdo Marcelo falou sobre a partida, mas também não deixou de ser perguntado sobre a demissão de José Mourinho do Manchester United e um possível retorno do treinador ao clube merengue.

"Estou aqui para falar do Mundial. Você me pergunta porque ele foi treinador do Real Madrid. É uma pena porque é um grande treinador que está sem clube. Sobre voltar ao Real, não sou eu que decido esse tipo de coisa. Ele teve grandes feitos aqui", afirmou.



Marcelo também comentou a situação de Isco, que vem sendo pouco utilizado por Santiago Solari.

"Todos sabemos a qualidade de Isco. Para mim ele tem mais habilidade e qualidade dentro de campo. Mas estão dando muita importância a uma coisa que não tem muito sentido. Existem vezes que um joga mais e o outro menos. Se colocam muita ênfase a algo que é normal. Ele está com todos nós jogadores", finalizou.