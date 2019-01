"Não me vejo fora do Barcelona", diz Jordi Alba

Lateral-esquerdo é um dos principais pilares da equipe blaugrana há alguns anos

Jordi Alba é um jogador fundamental para o Barcelona de Ernesto Valverde. Desde que chegou ao clube culé em 2012, o jogador espanhol tem sido titular na maioria das partidas e é praticamente absoluto no setor. O contrato de Alba vence no meio de 2020 e o clube trabalha para a renovação do contrato do defensor. A prioridade para Jordi é permanecer no Camp Nou.

"No futebol nunca se sabe, mas repito que a minha intenção é ficar aqui. Não, não me vejo fora do Barcelona. Desde que cheguei aqui, estou vivendo um sonho. Com o passar dos anos vi que cresci muito mais e percebo melhor o carinho das pessoas. Sempre me vi no Barcelona e meu sonho é me aposentar aqui", falou Alba ao jornal Sport.

O lateral de 29 anos deixa claro que quer seu contrato renovado e se disse "otimista" para um novo acordo entre ele e o clube. Ele diz que não poderia ser tão feliz em outro lugar como é no Barcelona.

"Estou otimista com a renovação. Está claro que meu sonho é ficar no Barcelona. É muito dolorido chegar até aqui e ter que sair. Aqui eu tenho a minha família e o apoio dela, além da torcida e dos meus companheiros. Acho que não seria mais feliz em outro time do que eu sou aqui", revelou Jordi.

(Foto: Getty Images)

Sob o comando de Ernesto Valverde, o camisa 18 tem sido titular absoluto. Nessa temporada, pelo Barça, Jordi fez 28 partidas, marcou dois gols e deu 11 assistências. Ele mostrou estar satisfeito com o treinador e disse que espera que os dois consigam ter seus contratos renovados.

"Ele me deu muita confiança desde o primeiro minuto. Espero que ele renove. Espero que nós dois renovemos", disse Alba.