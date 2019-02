Nantes cobra do Cardiff taxa de transferência de Sala, segundo TV

O avião em que o argentino estava a bordo foi encontrado na última segunda-feira (4), no fundo do mar

O clube francês Nantes exigiu o pagamento de 15 milhões de libras (cerca de R$ 71,8 milhões) do Cardiff City referentes à transferência de Emiliano Sala, segundo informou o canal BBC.

Sala e o piloto David Ibbotson estavam a bordo do avião Piper Malibu, que foi encontrado no fundo do mar após ter desaparecido no último dia 21, a caminho de Cardiff.



(Imagem divulgada do avião Piper Malibu, em que Emiliano Sala estava a bordo, encontrado no fundo do mar)

O jogador argentino foi registrado como a contratação recorde do clube da Premier League, mas não pôde começar sua nova jornada.

O Nantes fez o pedido do pagamento em até três parcelas, e estão ameaçando o clube galês de um processo judicial caso não recebam o primeiro valor em até 10 dias.

Uma fonte de Cardiff afirmou que eles irão honrar o contrato de Sala, mas não até que tenham esclarecido todos os fatos. Também afirmou que o clube ficou “surpreso” com o pedido do Nantes, já que as operações para recuperar o corpo encontrado dentro do avião ainda estão sendo feitas.

O corpo foi visto dentro das frenagens do avião nesta última segunda-feira (4), duas semanas após o avião ter desaparecido na região do Canal da Mancha, mas ainda não foi identificado.