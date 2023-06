Nacional-PB x Pacajus-CE ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nacional-PB e Pacajus-CE se enfrentam na noite desta quarta-feira (14), no estádio José Cavalcante, em Patos, a partir das 20h (de Brasília), pela oitava rodada grupo A3 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida terá transmissão ao vivo do portal F.Sports TV, na internet.

Vindo de derrota no jogo passado, o Nacional-PB caiu para o quinto lugar do grupo 3, com 10 pontos. Já o Pacajus entra em campo defendendo a liderança, com 14 pontos.

Prováveis escalações

Nacional-PB: Rodrigo, Arthurzinho, Hitalo, Dadinha, Andre, Caio, Judicael, Filipe, Bruno, Mandacaru e Esquerdinha.

Pacajus-CE: Rayr, Guto, Edson, Joilson, Vinicius, Ray, Alan, Diego, Ramon, Willian e Airton.

Desfalques

Nacional-PB

Sem desfalques confirmados.

Pacajus-CE

Sem desfalques confirmados.

