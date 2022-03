Na mira de Inter e Botafogo, Wanderson é oferecido ao Flamengo

O atacante Wanderson, do Krasnodar, da Rússia, foi oferecido ao Flamengo. O jogador de 27 anos atua como ponta-esquerda, uma das posições em que Paulo Sousa entende que o elenco precisa se reforçar.

Segundo soube a GOAL, o nome é bem avaliado internamente e o avanço de uma negociação dependeria de algumas condições do Krasnodar. Inicialmente, o jogador pode assinar um contrato até junho, mas a ideia seria tê-lo até dezembro.

Outro ponto importante é que o Krasnodar exige uma obrigação de compra no final do empréstimo, no valor de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24,7 milhões na cotação atual).

Mais artigos abaixo

Este ponto, inclusive, vem sendo um empecilho para clubes brasileiros avançaram pelos atletas que estão à disposição para serem negociados por empréstimo devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Apesar da liberação da FIFA, os clubes estão criando dificuldades para estender o negócio por mais de três meses, outros exigindo obrigação de compra entre outros temas.

No Brasil, Wanderson despertou o interesse de Internacional e Botafogo, que estão em tratativas para tentar a contratação do atacante. Segundo soube a GOAL, a preferência do jogador, no entanto, seria um acerto com o Flamengo.

Wanderson chegou cedo ao futebol europeu e passou por clubes como Ajax, erminal Beerschot, Lierse, Getafe, Red Bull Salzburg e Krasnodar. O atacante tem dupla nacionalidade, brasileira e belga.