Mundo do futebol reage em apoio a Tiago Leifert por câncer raro da filha

O apresentador Tiago Leifert e a esposa, a jornalista Daiana Garbin, fizeram uma rara exposição da vida particular de sua família neste sábado (29) para revelar que a filha Lua, de 1 ano e 3 meses, está com um tipo raro de câncer nos olhos, chamado retinoblastoma. Foi o ex-apresentador do Globo Esporte e do Big Brother Brasil que se atentou aos primeiros sinais da doença da pequena, que já está passando por tratamento.

Poucos meses após surpreender muita gente ao deixar a Rede Globo, emissora na qual trabalhou por 15 anos, Tiago Leifert revelou o motivo de sua decisão. Em vídeo publicado em seu Instagram e hno de sua esposa, a também jornalista e ex-Rede Globo Daiana Garbin, o apresentador, a fim de conscientizar, fez uma rara abertura sobre sua vida particular para dizer que sua filha está enfrentando um tipo raro de câncer nos olhos, que afeta principalmente crianças de até 5 anos.

"Oi pessoal, a gente está aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Em outubro a gente descobriu que a nossa filha, Lua, está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, e acaba formando tumores, que podem ser num olhinho, ou, como no caso da nossa filha, bilateral", disse Daiana Garbin no começo do vídeo. "É muito difícil descobrir este câncer e é por isso que a gente está gravando esse vídeo. A gente teve muita sorte ao descobrir porque a Lua sempre enxergou tudo. Só que o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua".

Lua, que foi diagnosticada há quatro meses, já fez quatro sessões de quimioterapia para tratar de seu câncer, que tem cerca de 90% de chance de cura. O casal, porém, disse não saber o que essas sessões representam no tratamento como um todo: "A gente não sabe se está no começo, meio ou fim do tratamento, é uma luta no dia a dia, que a gente vai levando. Mas nós estamos bem”, contou Tiago, que ainda revelou que a filha enxerga, porém melhor com o olho esquerdo, enquanto o direito está um pouco mais prejudicado.

Apesar de terem dito que o vídeo serve mais para conscientização para pais sobre a importância de notar os pequenos detalhes para um possível diagnóstico desse câncer, e não pelo apoio, Tiago e Daiana viram suas redes sociais serem inundadas de mensagens de apoio à Lua. Entre famosos, ex-BBBs, pessoas que passaram pelas trajetórias profissionais do casal e fãs, muitas figuras do mundo do esporte, área na qual o apresentador dedicou boa parte da carreira, também se solidarizaram ao casal. Neymar, por exemplo, comentou um coração no post de Tiago, Kaká mandou orações e carinho, Ronaldo, Fred, Muricy Ramalho, Dentinho, Felipe Andreoli, Gustavo Villani, Renata Silveira e outros também deixaram recados, assim como clubes, como o Flamengo.