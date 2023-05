Por que o Mundial sub-20 deixou de ser na Indonésia para ser sediado pela Argentina?

A 23ª edição do torneio que reúne grandes revelações do futebol teve sua sede trocada; confira detalhes

Neste sábado (20), começa a 23ª edição da Mundial sub-20. Com a retirada do torneio da Indonésia, por conta de protestos locais contra a seleção de Israel, com quem o país possui uma relação delicada, a Fifa divulgou que a Argentina será responsável por sediar a competição, prevista para acontecer entre os dias 20 de maio e 11 de junho deste ano. O contrato de hospedagem foi assinado pela AFA (Federação Argentina de Futebol), juntamente com todos os outros documentos relevantes por parte do anfitrião e das autoridades locais.

“O Mundial Sub-20 desempenha um papel fundamental nos esforços da Fifa para promover o futebol juvenil em todo o mundo. Desde 1977, este torneio contou com alguns dos maiores jogadores das últimas décadas, incluindo Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, Erling Haaland e muitos outros. Ter a edição deste ano num país que vive e respira futebol será uma grande inspiração para as estrelas de amanhã”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Ao ser definida como sede do evento, a Argentina garante vaga na competição, o que não tinha conseguido através do Campeonato Sul-Americano da categoria. O país é o maior campeão da história do torneio, com seis títulos, sendo o último deles em 2007.