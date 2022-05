Mundial de Clubes 2022: sedes, datas, times classificados e mais informações

Um dos torneios mais desejados pelos clubes sul-americanos, o Mundial de Clubes, organizado pela Fifa, está confirmado para esta temporada, com o tradicional formato de sete clubes classificados.

A entidade, aliás, havia confirmado uma nova versão do torneio com 24 clubes, oito deles sendo europeus, para 2021. A nova edição seria disputada na China, entre junho e julho, mas precisou ser cancelada por causa da pandemia da Covid-19.

Mesmo assim, o atual formato corria o risco de ser cancelado, mas a Fifa optou por manter o atual modelo da competição até que se chegue a uma decisão sobre um novo formato.

"Com exceção da Europa, o Mundial de Clubes é algo importante para o mundo inteiro. Continuamos em busca de um formato que seja mais inclusivo e mais atrativo, que ajude no desenvolvimento do futebol no mundo inteiro", afirmou o presidente da entidade, Gianni Infantino.

Em 2021, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1 na final e faturou o Mundial de Clubes, que foi disputado em 2022. Mas será que teremos um brasileiro na competição dessa temporada?

Abaixo, a GOAL mostra todos os detalhes do Mundial de Clubes 2022.

Qual será o formato do Mundial de Clubes 2022?

Getty Images

O Mundial de 2022 tem o mesmo formato dos campeonatos disputados entre 2005 e 2021, com a participação de sete equipes: os seis campeões continentais (campeão da Libertadores, campeão da Champions League, campeão da África, da Ásia, Concacaf, Oceania) e o campeão nacional do país-sede.

Dessa forma, o país-sede e o campeão da Oceania se enfrentam na disputa dos play-offs para, então, enfrentar os campeões da Ásia, Africa e América Central e do Norte nas quartas de finais. O campeão da Champions League e da Copa Libertadores entram diretamente na semifinal.

Quais são os times classificados para o Mundial de Clubes 2022?

Getty

O Seattle Sounders, campeão da Liga dos Campeões da América Central e América do Norte (representando a CONCACAF), foi o primeiro classificado para o Mundial de Clubes de 2022.

A equipe norte-americana garantiu vaga ao vencer o Pumas, do México, na Concachampions por 3 a 0, com gols dois gols de Raúl Ruidíaz e outro de Nicolas Lodeiro.

O próximo participante da competição será conhecido no dia 28 de maio, quando Liverpool e Real Madrid se enfrentam na final da Liga dos Campeões.

Quando será realizado o Mundial de Clubes 2022?

Por conta de um calendário apertado, principalmente pela Copa do Mundo 2022, que acontece entre novembro e dezembro, é provável que esta edição do Mundial de Clubes seja realizado entre janeiro ou fevereiro de 2023, assim como aconteceu com a competição de 2020 e 2021, adiado para o início do ano seguinte por conta da pandemia.

Onde será disputado o Mundial de Clubes 2022?

Até o momento, a Fifa não anunciou onde será realizado o próximo Mundial de Clubes. Em 2021, por exemplo, a competição seria disputada no Japão, tradicional sede do torneio. Porém, por conta da pandemia, o país decidiu não mais sediar a competição.

Dessa forma, a entidade optou por acabar enviando o torneio para os Emirados Árabes Unidos, com dois estádios escolhidos para sediar os jogos.

Novo Mundial de Clubes

Antes do início da pandemia da Covid-19, a entidade planejava uma nova versão do torneio com 24 clubes, oito deles sendo europeus. O novo Mundial de Clubes seria disputado na China, epicentro da pandemia, mas um problema de calendário adiou o projeto.

A nova fórmula do torneio mundial será composta por 24 times (oito clubes da Europa, seis da América do Sul, três da Concacaf, três da África, três da Ásia e um da Oceania).

Em grupos de três equipes, os campeões da Liga dos Campeões e da Europa League das quatro últimas edições anteriores ao Mundial enfrentariam as seis equipes sul-americanas (quatro das seis serão os campeões das duas últimas edições da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana), os três da África, Ásia e Concacaf e o restante da Oceania.

O líder de cada grupo avança às quartas de final. Se o mesmo time for campeão mais de uma vez durante os quatro anos de cada período, ele substituirá o próximo classificado no ranking de cada confederação continental.