Mundial de 2000: as polêmicas da primeira edição organizada pela Fifa

Confira porque o primeiro Mundial de Clubes da Fifa, conquistado pelo Corinthians, ainda gera debate entre os torcedores

Há 21 anos acontecia a primeira edição do Mundial de Clubes organizado pela Fifa, que terminou com vitória do Corinthians diante do Vasco, em final disputada no Maracanã. Mas mesmo após tanto tempo, algumas polêmicas ainda giram em torno do torneio, que contou com certas peculiaridades em sua organização.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais de duas décadas depois, o já tradicional Mundial de Clubes organizado pela Fifa, que conta com uma lista seleta de campeões, chega em sua 18ª edição, e terá o Palmeiras como representante do Brasil, brigando por seu primeiro título na competição.

Mas por quê o Mundial de Clubes de 2000, o primeiro organizado pela Fifa, causou tanta polêmica? A Goal relembra os principais motivos que fizeram a primeira edição do torneio gerar tanta discussão entre os torcedores.

As polêmicas do Mundial de Clubes de 2000

Critério para a escolha dos times

A definição das equipes que disputaram o Mundial de Clubes de 2000 começou no primeiro semestre de 1999. Em junho daquele ano, por exemplo, Vasco e Corinthians já sabiam que iriam disputar a competição. O clube carioca foi indicado pela Conmebol, por ser o campeão da Libertadores de 1998, e o Alvinegro paulista pela CBF, por ter conquistado o Brasileirão do mesmo ano.

Outros dois times também tiveram participação garantida no torneio com base em seus resultados da temporada de 1998: Real Madrid, campeão do Mundial Interclubes, e Al-Nassr, da Arábia Saudita, campeão da Supercopa da Ásia.

Contudo, os outros participantes chegaram ao Mundial de 2000 por seus resultados obtidos em 1999: Manchester United (Inglaterra), vencedor da Liga dos Campeões, Necaxa (México), vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf, Raja Casablanca (Marrocos), campeão africano e South Melbourne (Austrália), campeão de um torneio criado especificamente para classificar um time da Oceania.

Palmeiras ou Vasco?

Essa diferença de critério gerou bastante polêmica, principalmente entre Palmeiras e Vasco. O Verdão foi o campeão da Libertadores de 1999, o que costuma garantir uma vaga no Mundial disputado no próximo ano. Contudo, a Conmebol decidiu indicar para o torneio de 2000 o Vasco da Gama, campeão da Libertadores de 1998, poucos dias antes do título Alviverde.

A decisão foi tomada para evitar que apenas um clube brasileiro disputasse o primeiro Mundial da Fifa, caso o Palmeiras fosse derrotado na final pelo Deportivo Cali, da Colômbia.

Isso também garantia um clube paulista e um carioca no torneio, que teria partidas disputadas no Morumbi e no Maracanã, com esperanças de grandes públicos.

Dois campeões em 2000?

O Mundial de Clubes de 2000 foi o primeiro organizado pela Fifa. Até lá, existia apenas a Copa Intercontinental, organizada por Uefa e Conmebol, sem a influência da entidade máxima do futebol, para colocar frente a frente os campeões continentais da Europa e da América do Sul da temporada.

Então, no ano 2000, os dois torneios foram realizados: o Mundial de Clubes da Fifa, que teve título do Corinthians, e a Copa Intercontinental, com vitória do Boca Juniors.

Nos quatro anos seguintes, apenas a Copa Intercontinental foi disputada, até ser extinta de vez em 2004, dando lugar de modo definitivo ao Mundial de Clubes da Fifa, que teria sua segunda edição organizada apenas em 2005.

Mais tarde, em 2017, a Fifa resolveu unificar os títulos da Copa Intercontinental e do Mundial de Clubes, deixando o ano de 2000 com dois campeões mundiais oficiais: Corinthians e Boca Juniors.

Final brasileira e campeão sem Libertadores

A Copa Intercontinental colocava frente a frente o campeão da Libertadores e o campeão da Liga dos Campeões, que duelavam para saber qual era o melhor clube do mundo. Contudo, o embate entre sul-americanos e europeus deu lugar a uma final entre Corinthians e Vasco no Mundial de 2000.

Joseph Blatter, presidente da Fifa na época, reconheceu mais tarde que a entidade havia errado na organização do torneio. Segundo o dirigente, o título não deveria ter sido decidido por dois times do mesmo país.

Além disso, o grande campeão do Mundial de 2000 foi Corinthians, que recebeu a vaga no torneio por ter sido o vencedor do Brasileirão de 1998. Assim, o Alvinegro do Parque São Jorge se tornou campeão do mundo sem ter conquistado a Libertadores da América, o que só viria a acontecer mais de dez anos mais tarde, em 2012.