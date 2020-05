Como foi a campanha do Vasco na Copa Libertadores de 1998? Artilheiros, elenco e mais

Relembre a conquista de um dos títulos mais importantes da história do cruzmaltino

Sob o comando do técnico Antônio Lopes, o conquistou o título da de 1998 com uma grande campanha e um elenco recheado de craques.

Na decisão, a equipe carioca venceu o -EQU por 2 a 1 no segundo jogo da decisão, após ter vencido a ida por 2 a 0.

Torcedores e simpatizantes do Vasco poderão relembrar a final histórica da Copa Libertadores de 1998, com o jogo decisivo disputado no Estádio Monumental, no .

A CAMPANHA DO VASCO NA COPA LIBERTADORES DE 1998

Fase JOGO Gols Oitavas de final Vasco 2 x 1 Luizão e Donizete; Marcelo Ramos Oitavas de final Cruzeiro 0 x 0 Vasco - Quartas de final 1 x 1 Vasco Gulherme; Pedrinho Quartas de final Vasco 1 x 0 Grêmio Pedrinho Semifinal 1 x 1 Vasco Sorín; Juninho Pernambucano Semifinal Vasco 1 x 0 River Plate Donizete Final Vasco 2 x 0 Luizão e Donizete Final Barcelona-EQU 1 x 2 Vasco De Ávila; Luizão e Donizete;

ARTILHEIRO DO VASCO NA COPA LIBERTADORES DE 1998



Foto: Getty Images

Luizão foi o principal artilheiro do Vasco na campanha do título da Libertadores de 1998. Na ocasião, o jogador balançou as redes em sete oportunidades. Seguido por Donizete, que marcou seis gols.

ELENCO DO VASCO PARA A LIBERTADORES DE 1998



Fotos: Divulgação Vasco

Goleiros: Carlos Germano, Márcio, Caetano;

Zagueiros: Mauro Galvão, Odvan, Alex Pinho, Géder;

Laterais: Vitor, Maricá, Filipe Alvim, Felipe, Ronaldo Luís;

Volantes: Luisinho, Nasa, Válber, Nélson, Fabrício Eduardo, Fabiano Eller;

Meias: Juninho, Pedrinho, Ramón, Richardson, Vágner;

Atacantes: Donizete, Luizão, Mauricinho, Sorato, Luis Cláudio;

Técnico: Antônio Lopes;

QUANDO SERÁ A REPRISE?

JOGO Barcelona-EQU 1 x 2 Vasco DATA DO JOGO Quarta-feira, 26 de agosto de 1998 LOCAL Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, Equador DATA DA REPRISE Domingo, 24 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ), na TV aberta.