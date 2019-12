Mourinho: "Torcida do Tottenham não me ama, me aceita"

Português teve um início perfeito de seu trabalho no Tottenham e diz que fará o possível para conquistar o amor de seus novos torcedores

Jose Mourinho diz que os torcedores do ainda não o amam, mas ele espera que uma sequência de três vitórias consecutivas para abrir seu reinado no norte de Londres o faça seguir na direção certa.

Os Spurs voltaram-se para os portugueses depois de tomar a decisão de deixar Mauricio Pochettino depois de cinco anos e meio.

O brilhante currículo de Mourinho o atraiu para o Tottenham, com um lado desejando sucesso tangível se voltando para um vencedor comprovado de inspiração.

O novo chefe teve um impacto imediato, com seis pontos conquistados em dois jogos da Premier League e um sucesso vindo de trás do Olympiacos na Liga dos Campeões.

O último triunfo do Spurs os viu sobreviver a um revés de Bournemouth para vencer por 3-2 em casa, com Mourinho afirmando depois que espera conquistar o carinho da base de fãs leais do clube.

Ele disse à BBC Sport: "Os fãs amam o clube, não estou dizendo que me amam, mas me aceitam como um profissional de primeira linha que quer dar tudo para o clube. As pessoas têm mais motivos para me amar se gostam do meu trabalho, mas os fãs estão atrás do time e nos veem trabalhando duro para chegar a uma posição na tabela mais adequada ao talento dessa equipe".

Os Spurs, que caíram para o 14º lugar sob Pochettino, voltaram ao quinto lugar na tabela da Premier League.