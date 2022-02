Cruzeiro x Democrata: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Mineiro 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (9) para Cruzeiro x Democrata, O Cruzeiro chega para esta partida da 5ª rodada do Campeonato Mineiro 2022 ocupando a 4ª colocação da competição, apenas um ponto atrás do líder Atlético-MG. O Cabuloso vem de vitória no último jogo contra a Caldense, por 2 a 1. Já o Democrata vem embalado após a vitória sobre o Pouso Alegre, e irá tentar aproveitar o bom momento para brigar pela classificação: com 5 pontos, o time de Governador Valadares está na 7ª posição e tem chances de se classificar para a próxima fase.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Cruzeiro dará sequência ao rodízio que vem promovendo na equipe desde o início do Mineiro. Mas duas mudanças são forçadas, já que Mateus Silva e Giovanni cumprem suspensão. Rômulo está de volta após Covid-19 e é alternativa na direita, em meio aos dois jogos consecutivos de Gabriel Dias. Já o Democrata, do técnico Paulo César Schardong, já poderá contar com dois reforços contratados: Vinícius Locatelli, ex-Chapecoense, e Thiaguinho.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo (Geovane), Maicon (Oliveira), Eduardo Brock e Rafael Santos; Adriano, Machado, Pedro Castro, João Paulo (Marco Antônio) e Waguininho; Edu (Thiago)

Possível escalação do Democrata: Lucão; Matheus Carioca, Rafael Caldeira, Gabriel Marques e Weslley; Gabriel Galhardo, Filipe Carvalho, Marcelinho e Matheuzinho; Chico e Pedrinho

DESFALQUES

Cruzeiro:

PAULO PEZZOLANO: Covid-19

GABRIEL DIAS: Covid-19

WILLIAN OLIVEIRA: Covid-19

MATEUS SILVA: suspenso

GIOVANNI: suspenso

VITOR LEQUE: lesionado

Democrata:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cruzeiro x Democrata será transmitido ao vivo pelo O Tempo Sports, plataforma de streaming nesta quarta-feira (9).