Moisés rompe ligamento do joelho e desfalca Inter na fase final do Estadual

O departamento médico do Internacional confirmou que o lateral esquerdo Moisés sofreu uma ruptura de ligamento colateral do joelho direito.

O lance ocorreu nos primeiros minutos do clássico GreNal. Moisés arriscou um chute de fora da área, obrigando a defesa do goleiro Brenno. No lance, o jogador acabou sendo atingido na perna direita. Mesmo assim, o lateral atuou até o fim do clássico.

A previsão dos médicos é de um tempo estimado de quatro semanas de tratamento, sem necessidade de intervenção cirúrgica.

Moisés vai desfalcar o colorado nas partidas da semifinal do Campeonato Gaúcho e na decisão, caso o Inter se credencie para disputar o título.

Se confirmada a previsão de 30 dias de recuperação, Moisés só deverá voltar a ficar à disposição na estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, no dia 10 de abril, contra o Atlético-MG.