Mohamed Salah passa a limpo temporada 2021/22 do Liverpool e cita Bola de Ouro

Egípcio falou com a France Football sobre decepções na Champions, Premiere League e Copa Africana

Se os números de Mohamed Salah indicam uma temporada brilhante do egípcio pelo Liverpool, as frustrações em decisões também serão lembradas pelo atacante, que não atingiu seus principais objetivos em 2022.

A derrota da decisão da Copa Africana de Nações, com pênalti desperdiçado e os vices da Champions League para o Real Madrid e Premier League para o Manchester City, no finalzinho da partida, foram temas de uma entrevista do craque à France Football.

"Na sequência da nossa derrota contra o Senegal, em 29 de março, voltei para a Inglaterra. Aterrissei às 8 da manhã e fui ao clube para tratamentos e uma sauna. E em 2 de abril, joguei setenta minutos contra o Watford. Claro, eu estava triste, mas não consegui mudar nada. Eu sempre me projeto no próximo desafio" disse Salah.

Destaque da temporada com 31 gols marcados em 51 partidas, Salah também relembrou com frustração das decisões da Champions e da Premier League, que poderiam ter consagrado o Liverpool.

"O sprint final e o último jogo da Premier League foram de incrível intensidade dramática. Podemos nos culpar? Acho que não, por nada. Vamos atacar na próxima temporada com apenas um gol: vencer a liga."

Mohamed Salah também acredita que sua equipe deveria ter vencido a Liga dos Campeões: "Merecemos vencer, tivemos mais oportunidades. Tivemos grandes chances, mas Courtois fez defesas incríveis. Temos que agradecer pelas finais de 2018 e o título em 2019, pois é isso que estamos buscando", desabafou sobre a Champions.

Perguntado sobre uma possível rivalidade com Sadio Mané, companheiro de equipe nos Reds e rival na final da Copa Africana, Salah tratou de desmentir o assunto. O ponta-direito também avaliou suas chances de vencer a bola de ouro.

"Eu não sei de onde vem essa suposta rivalidade. Eu tenho um bom relacionamento com Sadio. Conversamos normalmente, nos sentamos lado a lado no vestiário. Nosso interesse é que o Liverpool ganhe todos os jogos, então tentamos passar a bola para marcar o maior número possível de gols.

Mais artigos abaixo

"Sobre a bola de ouro, a derrota contra o Real Madrid é certamente uma desvantagem, mesmo que eu tenha tido uma boa partida na final. Mas isso não cancela tudo o que consegui nos últimos meses. Vamos esperar pela votação do júri.