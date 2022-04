Cruzeiro x Brusque: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Cruzeiro e Brusque se enfrentam na noite desta terça-feira (12), no Mineirão, às 20h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Série B 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Brusque DATA Terça-feira, 12 de abril de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério Braga e Márcio Araújo Sila (PI)

Quarto árbitro: Wanderson de Sousa (MG)

VAR: Pericles Bassols

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Mineirão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Lucas Garbiel Cardoso/Brusque FC

MAIS INFORMAÇÕES

Diante de sua torcida, o Cruzeiro vai em busca da primeira vitória nesta edição da Série B.

Na estreia, a Raposa perdeu para o Bahia por 2 a 0, na Arena Fonte Nova.

Já o Brusque quer o segundo triunfo seguido para seguir sua arrancada na competição.

O time catarinense bateu o Guarani na estreia por 1 a 0, em casa.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 0 Cruzeiro Série B 8 de abrl de 2022 Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro Mineiro 2 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Cruzeiro Copa do Brasil 19 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Tombense x Cruzeiro Série B 23 de abril de 2022 19h (de Brasília)

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 0 Guarani Série B 8 de abril de 2022 Brusque 0 x 0 Camburiú Catarinense 2 de abril de 2022

Próximas partidas